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Дистанционка: сегодня можно, завтра нельзя?

22.11.2020 13:27|ПсковКомментариев: 3

Вы бы для своего ребенка выбрали дистанционку, если бы ваша школа предложила такой формат обучения? Думаю, возможность выбора – это то, что могло бы примирить ярых защитников дистанта с его непримиримыми противниками. В школе, где учится мой сын (речь идет о ЕМЛ №20), такой выбор предложили в начале 2 четверти, сразу после осенних каникул.

И - да, мы согласились. И потому, что COVID не дремлет, и потому, что дома достаточно гаджетов для всех учащихся-трудящихся, и потому, что в школе все чаще стали появляться «пустые» уроки в расписании – учителя тоже люди, кто заболел, кто ушел на карантин по возрасту, а работать некому. Решение перевести сына на дистант было взвешенным, благо опыт весенней дистанционки оказался вполне успешным.

Конечно, на этот раз все было не совсем так, как весной. Точнее, совсем не так. Сын был как будто бы на больничном – отслеживал по электронному дневнику темы уроков, спрашивал у одноклассников, что писали на уроках и что задано, делал домашку по дневнику. Очень поддержала классная Ирина Викторовна, за что ей большое человеческое спасибо. Она всегда была на связи, как по своему предмету, так и по оргвопросам в целом.

А вопросы были. Учителя обещали присылать индивидуальные задания на оценку, но за первые 2,5 недели дистанта откликнулись 4 педагога. Как вы понимаете, предметов чуть-чуть побольше, примерно вдвое. В администрации школы пояснили, что кто-то из учителей на больничном, кто-то уволился, но «все под контролем».

Действительно, после переговоров на «высшем уровне» в электронном дневнике начали появляться задания на оценку. Но буквально через день администрация школы, к моему искреннему недоумению, отозвала свое предложение о дистанционном обучении. Якобы невозможно организовать обучение в таком формате, нет такого приказа от Минобрнауки. А как учился мой ребенок все эти 3 недели?! Ну, видимо, как-то.

И, в общем-то, я все понимаю. Учителей и так мало, а еще этот COVID и возрастные ограничения, и готовить задания для одного-единственного ученика – это дополнительная работа, которую никто отдельно не оплатит. И никому эта головная боль не нужна. Но! Для чего надо было предлагать такой формат обучения, если его реализация вызвала такие сложности? Вопрос риторический.

Кстати, дочь моей знакомой учится в 24 школе, где вполне официально предлагают очно-заочное обучение. Тот же дистант, но вид сбоку. Так что, возможность все-таки есть? Было бы желание.

Елена К.

Теги: #псков #школы #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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