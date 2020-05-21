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В Пскове всего шесть автобусов под номером «55». Среди них есть один особенный, с наклейкой снеговика на заднем стекле. В автобусе предельно опасная концентрация детей и позитива. Кто это сделал? А главное зачем?
Водитель автобуса – Овчаренко Валерий Александрович, родился в Киргизии, в городе Фрунзе. Работал в мэрии и в пожарной команде. Объехал всю страну. А свое призвание нашел здесь – в Пскове. Валерий Александрович, как Дед Мороз – только без бороды и без отпуска. Он раздает пассажирам конфеты и хорошее настроение.
«С Нового года осталась коробка с конфетами и я решил ее не убирать. Дети по наклейке узнают автобус, оравой бегут, поэтому килограмма хватает на четыре дня», - говорит псковский Дед Мороз.
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Интерактив: Дед Мороз с 30-летним стажем вождения
В Пскове всего шесть автобусов под номером «55». Среди них есть один особенный, с наклейкой снеговика на заднем стекле. В автобусе предельно опасная концентрация детей и позитива. Кто это сделал? А главное зачем?
Водитель автобуса – Овчаренко Валерий Александрович, родился в Киргизии, в городе Фрунзе. Работал в мэрии и в пожарной команде. Объехал всю страну. А свое призвание нашел здесь – в Пскове. Валерий Александрович, как Дед Мороз – только без бороды и без отпуска. Он раздает пассажирам конфеты и хорошее настроение.
«С Нового года осталась коробка с конфетами и я решил ее не убирать. Дети по наклейке узнают автобус, оравой бегут, поэтому килограмма хватает на четыре дня», - говорит псковский Дед Мороз.
Вета Андреева