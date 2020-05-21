Интерактив: Приношу извинения за незаконное хранение оружия

Александр Котов: Нужно помогать губернатору, чтобы доходная часть бюджета наполнялась

Проект бюджета Псковской области на 2021 год прошел первое чтение

Состав согласительной комиссии по бюджету на 2021 год определили в Псковской области

Фракция «Яблоко» не будет поддерживать проект бюджета региона в первом чтении

Еще две школы и детский сад планируют построить в Пскове

Эсеры выяснят, соответствует ли новой Конституции отказ от индексации пенсий работающим россиянам

Петр Алексеенко: Законопроект о бюджете не совпадает с интересами жителей региона

До 2025 года магистральные газопроводы проведут во все райцентры Псковской области

Михаил Ведерников не исключил, что проект бюджета на 2021 год будет снова рассмотрен в первом чтении

В Псковской области социально ориентированный бизнес впервые поддержат грантами