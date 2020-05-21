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Проходила недавно около 18 часов у школы №23 в Пскове. Думала, что пройдусь по хорошо освещенной территории и заодно срежу путь. Каково было мое удивление, когда я, между прочим беспрепятственно, зашла в открытую калитку и мгновенно погрузилась во мрак.
На территории школы была пару раз в жизни, поэтому дорога была в новинку. Весь асфальт в дырах и лужах, и из-за темноты их совсем не видно. Легко можно переломать ноги. У меня они остались целы, но вот вся обувь вымокла.
Людей, которые идут по территории школы, можно разглядеть только на расстоянии вытянутой руки. После того, как я чуть не получила инфаркт от внезапно шагнувшего на меня ребенка, достала телефон и включила фонарик, чтобы хоть как-то подсветить дорогу. При этом на территории школы достаточно много фонарей, но освещают они ровно полметра под столбом.
Обстановка напоминает какой-то фильм ужасов. По дороге мне встретилось достаточно много детей, о безопасности которых не идет и речи. Если дети учатся так поздно, будьте добры, обеспечьте их безопасность.
Какой-то кошмар у нас в этом году с освещением. Фонари есть, а света от них совсем нет. Даже когда идешь по центру города, они освещают те же полметра проезжей части, а на тротуаре царит тьма.
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Интерактив: Тьма у школы №23 поглощает детей
Проходила недавно около 18 часов у школы №23 в Пскове. Думала, что пройдусь по хорошо освещенной территории и заодно срежу путь. Каково было мое удивление, когда я, между прочим беспрепятственно, зашла в открытую калитку и мгновенно погрузилась во мрак.
На территории школы была пару раз в жизни, поэтому дорога была в новинку. Весь асфальт в дырах и лужах, и из-за темноты их совсем не видно. Легко можно переломать ноги. У меня они остались целы, но вот вся обувь вымокла.
Людей, которые идут по территории школы, можно разглядеть только на расстоянии вытянутой руки. После того, как я чуть не получила инфаркт от внезапно шагнувшего на меня ребенка, достала телефон и включила фонарик, чтобы хоть как-то подсветить дорогу. При этом на территории школы достаточно много фонарей, но освещают они ровно полметра под столбом.
Обстановка напоминает какой-то фильм ужасов. По дороге мне встретилось достаточно много детей, о безопасности которых не идет и речи. Если дети учатся так поздно, будьте добры, обеспечьте их безопасность.
Какой-то кошмар у нас в этом году с освещением. Фонари есть, а света от них совсем нет. Даже когда идешь по центру города, они освещают те же полметра проезжей части, а на тротуаре царит тьма.
Екатерина