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Интерактив: Ограничения ограничениями, а ведущие корпоративов уже все заняты

07.12.2020 15:55|ПсковКомментариев: 0

Знакомые на фоне лайтовой статистики решили потихоньку сделать свой корпоративчик. Стали искать ведущих. И знаете что? У всех все занято!

А теперь получается, что цифры по количеству зараженных совсем не лайтовые, а люди уже намерились праздновать, так сказать, на широкую ногу…

Елена

Источник: Псковская Лента Новостей
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