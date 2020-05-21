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Интерактив: Почему бы не уйти школам на ранние каникулы?
Последние трагические события в сфере образования нашего города потрясли меня, да и многих. Мы теряем замечательных педагогов, которых, увы, не заменить. Да, жизнь сегодня непростая, но, согласитесь, мы все сыты, нет войны, а замечательных людей теряем...
Почему бы не уйти школам на ранние каникулы? В очередях и на улицах родители спорят об этом. Многие говорят, не нужно. Говорят: «Как мы будем учить детей? Отстанем...».
Уважаемые земляки, наша область - это население среднего и старшего возраста. Вот, например, мама моя родилась в Великую Отечественную войну и пошла в школу позднее нужного возраста. Да, она думала о еде, и учеба ей давалась с трудом. Но в ее классе были ребята, которые, несмотря ни на какие трудности, учились, и стали летчиками, подводниками, врачами. Почему сегодня мы так не хотим уделить внимание своему же ребенку? Позаниматься с ним часик в день? Мы своей ленью, безразличием губим педагогов.
Родители, мы спасли бы с вами жизни педагогов, которые в масках работают, болеют и погибают. Неужели мы стали такими бездушными и безразличными? Не хочется верить! Наш край всегда славился людьми с открытым сердцем, доброй душой, людьми с состраданием и пониманием. Надеюсь на отклики в ваших сердцах!
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Интерактив: Почему бы не уйти школам на ранние каникулы?
Последние трагические события в сфере образования нашего города потрясли меня, да и многих. Мы теряем замечательных педагогов, которых, увы, не заменить. Да, жизнь сегодня непростая, но, согласитесь, мы все сыты, нет войны, а замечательных людей теряем...
Почему бы не уйти школам на ранние каникулы? В очередях и на улицах родители спорят об этом. Многие говорят, не нужно. Говорят: «Как мы будем учить детей? Отстанем...».
Уважаемые земляки, наша область - это население среднего и старшего возраста. Вот, например, мама моя родилась в Великую Отечественную войну и пошла в школу позднее нужного возраста. Да, она думала о еде, и учеба ей давалась с трудом. Но в ее классе были ребята, которые, несмотря ни на какие трудности, учились, и стали летчиками, подводниками, врачами. Почему сегодня мы так не хотим уделить внимание своему же ребенку? Позаниматься с ним часик в день? Мы своей ленью, безразличием губим педагогов.
Родители, мы спасли бы с вами жизни педагогов, которые в масках работают, болеют и погибают. Неужели мы стали такими бездушными и безразличными? Не хочется верить! Наш край всегда славился людьми с открытым сердцем, доброй душой, людьми с состраданием и пониманием. Надеюсь на отклики в ваших сердцах!
Николай