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Корытовский лесопарк в Пскове постепенно превращается в свалку мусора. Просто парадокс какой-то — жить среди отходов и хлама никто не хочет, но оставлять мусор где придется и не убирать за собой после отдыха стало обычной практикой.
Видимо, не царское это дело — собрать свои бутылки, упаковки и пакеты. Уровень образованности и интеллигентности, наверное, не позволяет...
К тому же, есть другие люди, которые обязаны убирать - зачем же в таком случае волноваться — логика, похоже, такая. Кто-то должен. Пора, господа, уже избавиться от этого «мусора» в голове и самим тоже начать следить за порядком вокруг.
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Интерактив: Мусор в голове
Корытовский лесопарк в Пскове постепенно превращается в свалку мусора. Просто парадокс какой-то — жить среди отходов и хлама никто не хочет, но оставлять мусор где придется и не убирать за собой после отдыха стало обычной практикой.
Видимо, не царское это дело — собрать свои бутылки, упаковки и пакеты. Уровень образованности и интеллигентности, наверное, не позволяет...
К тому же, есть другие люди, которые обязаны убирать - зачем же в таком случае волноваться — логика, похоже, такая. Кто-то должен. Пора, господа, уже избавиться от этого «мусора» в голове и самим тоже начать следить за порядком вокруг.
Чистый лес — чистая совесть и легкие.
Владимир