Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый язык с нуля
Пробные уроки в IT-академии
рейдерский захват
скидки от «Подружки»
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
как стать завучем
Телефон прямого эфира 56-73-72
господдержка бизнеса и инвесторов
Правила безопасности с газовым оборудованием
концерт Артура Руденко
Предупреждают Только раз
 
 
 
ещё Интерактив 12.04.2021 11:433 Фотофакт: Служба доставки ездит по газонам 17.09.2021 18:420 Фотофакт: В проезде Медведово проводят грейдирование с подсыпкой 17.09.2021 11:570 Интерактив: Врачи нас лечат, а коммунальщики убивают 14.09.2021 16:464 Интерактив: Трехдневный дозвон до судебных приставов 14.09.2021 15:560 Интерактив: Не пей, а то провалишься! 05.09.2021 10:2513 Интерактив: Лестница-костолом на Рижском проспекте в Пскове
 
 
 
Самое популярное 13.09.2021 13:159 Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября 14.09.2021 19:321 Мертвого бизнесмена обнаружили в Великих Луках 10.09.2021 12:4818 Владимир Путин откроет памятник Александру Невскому в Псковской области 11.09.2021 21:2112 Открытие монумента Александру Невскому: как это было 11.09.2021 11:114 «Исторический» визит Путина и политические смыслы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Фотофакт: В проезде Медведово проводят грейдирование с подсыпкой

17.09.2021 18:42|ПсковКомментариев: 0

Грейдирование с подсыпкой проводят в проезде Медведово. Будем передвигаться по ровной дороге.

На кадрах можно увидеть, что сначала высыпают на дорогу подсыпку, а затем по ней проходится грейдер, все выравнивая.

Василий
Теги: #ремонт дорог #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?
В опросе приняло участие 335 человек
17.09.2021, 19:570 Интерактив: Счастье есть, когда дома тепло 17.09.2021, 19:280 Клирик Псковской епархии с диагнозом ковид попал в реанимацию 17.09.2021, 19:205 «Псковские тепловые сети» прокомментировали старт отопительного сезона 17.09.2021, 19:011 Виктор Иващенко ответил на обвинения в незаконной агитации
17.09.2021, 19:000 Ход капремонта домов проверили в Пушкиногорском и Бежаницком районах 17.09.2021, 18:470 На улице Балтийской в Пскове обнаружили арсенал боеприпасов 17.09.2021, 18:460 «Акценты» Донецкого: День тишины, ввод «Машиностроителя» и «кино не для всех» 17.09.2021, 18:420 Фотофакт: В проезде Медведово проводят грейдирование с подсыпкой
17.09.2021, 18:290 22 человека задержаны в Пскове за незаконную агитацию в день выборов 17.09.2021, 18:230 Псковичи могут направить в БТИ замечания к проекту отчета по оценке земельных участков 17.09.2021, 18:130 В Себежском районе явка на выборах депутатов Госдумы на 15 часов составила 14,7% 17.09.2021, 18:120 Молодежь и пожилые избиратели активно голосуют в Псковской области. ФОТО
17.09.2021, 18:000 Фотомарофон «Профсоюз и выборы» проводят в Псковской области 17.09.2021, 17:520 Руководитель компании «Экопром» назвал самый чистый район Псковской области 17.09.2021, 17:515 Молодых людей задержали за расклейку агитационных листовок в Пскове 17.09.2021, 17:440 Количество пенсионных взносов в НПФ ВТБ через «Мультибонус» выросло на 20%
17.09.2021, 17:422 Игорь Сопов реализовал свое избирательное право на УИК в Пскове 17.09.2021, 17:271 Фермерам из Печорского района продемонстрировали в работе новый трактор 17.09.2021, 17:150 Фальсифицированный алкоголь изъяли из великолукской автомастерской 17.09.2021, 17:110 Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области превысила 10%
17.09.2021, 17:070 В Псковской области ищут пропавшего в лесу 58-летнего мужчину 17.09.2021, 17:040 День семьи провели в Псковстате 17.09.2021, 17:000 Псковский пристав поборется за право носить зеленый берет 17.09.2021, 16:550 Участок железной дороги капитально ремонтируют в Плюсском районе
17.09.2021, 16:522 Владислав Туманов: Интеграция России и Белоруссии неотвратима, жизнь заставит 17.09.2021, 16:440 Более 170 волонтеров задействовано при проведении выборов в Псковской области 17.09.2021, 16:410 Сергей Елизаров представит Псковскую область на национальной премии «Чистый воздух» 17.09.2021, 16:300 В псковском МРЭО ГИБДД назвали наиболее загруженные рабочие дни
17.09.2021, 16:280 Кабаны «оккупировали» участки жителей островских деревень 17.09.2021, 16:170 В Великих Луках пройдут всероссийские соревнования по мини-футболу 17.09.2021, 16:100 Глава Пскова призвала горожан подойти к выборам взвешенно и ответственно 17.09.2021, 16:031 Как стать завучем
17.09.2021, 15:534 Площадь Победы закроют в Пскове для движения автомобилей 20 сентября 17.09.2021, 15:350 «Особое мнение» Владислава Туманова о новейшей истории Псковской области. ВИДЕО 17.09.2021, 15:281 Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей защитникам Ленинграда 17.09.2021, 15:211 Четырехлетний ребенок попал под колеса автомобиля в Псковском районе
17.09.2021, 15:192 Александр Братчиков проголосовал на выборах в Госдуму и областное Собрание  17.09.2021, 15:080 Культурно-просветительский проект о русской классике стартует в Пскове 17.09.2021, 15:000 Главы районов присоединились к голосованию на выборах в областное Собрание и Госдуму. ФОТО 17.09.2021, 14:550 Ночные заморозки снова прогнозируют в Псковской области
17.09.2021, 14:520 Иеромонах преодолел путь из Клина в Кунью на велосипеде, чтобы проголосовать 17.09.2021, 14:472 Владислав Туманов: Сегодня есть все основания гордиться Псковской областью 17.09.2021, 14:432 Специалисты зафиксировали более 300 атак на сайте дистанционного голосования 17.09.2021, 14:420 Грузовик с говядиной сомнительного качества остановили на границе Псковской области
17.09.2021, 14:290 Глава Псковского района Наталья Федорова приняла участие в голосовании 17.09.2021, 14:282 Баскетбольный центр могут построить в Пскове 17.09.2021, 14:235 Древнюю свистульку-лошадку нашли археологи в Пскове. ВИДЕО 17.09.2021, 14:010 Отопительный сезон в Островском районе стартует 20 сентября
17.09.2021, 13:570 Псковский ОМОН Росгвардии отмечает 29-летие 17.09.2021, 13:555 Фотофакт. Гриб пробился сквозь асфальт в Таллине 17.09.2021, 13:522 Монумент Александру Невскому в Самолве удивил Владислава Туманова своим масштабом 17.09.2021, 13:402 Спортсмены обсудили с губернатором проекты скейт-парков в Пскове и Великих Луках 
17.09.2021, 13:202 Песков: Самочувствие Путина хорошее 17.09.2021, 13:135 Число привитых от коронавируса в Псковской области приближается к 40% 17.09.2021, 13:068 Петр Алексеенко назвал провокацией расклейку агитационных материалов КПРФ в Пскове в день голосования 17.09.2021, 13:040 Появились первые данные о числе проголосовавших в районах Псковской области
17.09.2021, 12:580 «Хайпожоры»: Политическая вакханалия близится к финалу. ВИДЕО 17.09.2021, 12:543 Олег Брячак назвал организацию избирательного процесса «близкой к идеалу» 17.09.2021, 12:520 Полицейские рассказали псковским студентам о последствиях правонарушений 17.09.2021, 12:463 «Голосование идет активно и оживленно»: Алексей Севастьянов сделал свой выбор в Изборске
17.09.2021, 12:441 Работу на участке №43 приостановили из-за нарушений в его организации - Михаил Иванов 17.09.2021, 12:370 Ресурсный центр добровольчества открыли на улице Конной в Пскове 17.09.2021, 12:232 Псковская участница шоу «Пацанки» назвала себя проблемой своего города 17.09.2021, 12:140 «Голосовать нужно обязательно»: Игорь Дитрих сделал свой выбор вместе с супругой
17.09.2021, 12:130 Более тысячи зараженных роз и гвоздик уничтожат в Псковской области 17.09.2021, 12:102 Депутат Госдумы Александр Козловский проголосовал с семьей в Великих Луках 17.09.2021, 12:067 Разливший масло на улице Юбилейной в Пскове водитель экскаватора не будет оштрафован 17.09.2021, 12:008 Полицейские задержали псковичей за расклейкой агитационных листовок. ВИДЕО
17.09.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 17.09.2021, 11:570 Интерактив: Врачи нас лечат, а коммунальщики убивают 17.09.2021, 11:541 Привитым «Спутником V» россиянам разрешили въезд в Эстонию 17.09.2021, 11:502 «Это наш гражданский долг»: Юрий Сорокин проголосовал на выборах 17 сентября
17.09.2021, 11:430 Бюллетени после голосования в «красной зоне» псковской инфекционки будут обработаны 17.09.2021, 11:400 Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области 17.09.2021, 11:390 Молодежная УИК впервые работает на выборах в Псковской области 17.09.2021, 11:370 Житель Острова стал жертвой мнимого сотрудника банка
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.