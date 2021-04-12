Виктор Иващенко ответил на обвинения в незаконной агитации

Клирик Псковской епархии с диагнозом ковид попал в реанимацию

Интерактив: Счастье есть, когда дома тепло

Фотофакт: В проезде Медведово проводят грейдирование с подсыпкой

«Акценты» Донецкого: День тишины, ввод «Машиностроителя» и «кино не для всех»

На улице Балтийской в Пскове обнаружили арсенал боеприпасов

Ход капремонта домов проверили в Пушкиногорском и Бежаницком районах

22 человека задержаны в Пскове за незаконную агитацию в день выборов

Псковичи могут направить в БТИ замечания к проекту отчета по оценке земельных участков

В Себежском районе явка на выборах депутатов Госдумы на 15 часов составила 14,7%

Молодежь и пожилые избиратели активно голосуют в Псковской области. ФОТО