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Здорово, когда псковичей слышат. Правда. И не просто слышат, а прислушиваются к ним и решают проблемы.
За примером далеко ходить не надо. Осень в этом году наступила резко. Честно, не хотелось ждать, когда температура в квартирах сравняется с температурой «за бортом». Уже пошли ночи, когда не знали, как согреться.
Но затягивать не стали, и тепло пришло в квартиры раньше, чем в прошлом году. И, что важно, отопление дали достаточно оперативно!
От имени псковичей, проживающих в домах на улице Кузбасской Дивизии, выражаю благодарность коллективу «Псковских тепловых сетей», которые услышали людей. И сделали всё быстро и качественно.
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Интерактив: Счастье есть, когда дома тепло
Здорово, когда псковичей слышат. Правда. И не просто слышат, а прислушиваются к ним и решают проблемы.
За примером далеко ходить не надо. Осень в этом году наступила резко. Честно, не хотелось ждать, когда температура в квартирах сравняется с температурой «за бортом». Уже пошли ночи, когда не знали, как согреться.
Но затягивать не стали, и тепло пришло в квартиры раньше, чем в прошлом году. И, что важно, отопление дали достаточно оперативно!
От имени псковичей, проживающих в домах на улице Кузбасской Дивизии, выражаю благодарность коллективу «Псковских тепловых сетей», которые услышали людей. И сделали всё быстро и качественно.
Дмитрий