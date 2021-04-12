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Интерактив: Больница без отопления

19.09.2021 17:33|ПсковКомментариев: 1

В «ковидном» отделении Псковской районной больницы в Черехе все еще нет отопления. В пятницу приходил сантехник, что-то поделал, но ничего не изменилось. Больше его не было - наверное, у человека выходной.

А тут ночью пар стоит, батареи холодные.

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Алевтина

Теги: #псковский район #коммунальщики
Источник: Псковская Лента Новостей
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