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Интерактив: Не смешите народ, когда что-то обещаете!

21.09.2021 22:00|ПсковКомментариев: 0

Город Псков, улица М. Горького, дом №26а.

Хочется обратиться к нашей власти.

Вы когда что-то обещаете и не выполняете, то могли бы хоть убирать такие таблички, а не смешить народ?

Хотя тем, кто продолжает там обитать, явно не до смеха.

Сергей

Источник: Псковская Лента Новостей
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