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Недавно прочитала на ПЛН новость о ребятах из Плюсского района, которые выступали на соревнованиях по рукопашному бою. От души порадовалась за них. Но хочу отметить, что таких результатов мальчики добились только потому, что их папа сам стал тренером и организовал дома спортзал.
У других ребят из волости нет возможности заниматься спортом, ведь даже при Лядской средней школе нет спортивного зала! Спортивная инфраструктура у нас совсем не развита.
Вот и получается, что здоровыми и активными могут быть только те, чьи родители сами об этом позаботятся! А такие папы есть не у всех.
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Интерактив: Семейный спортзал
Недавно прочитала на ПЛН новость о ребятах из Плюсского района, которые выступали на соревнованиях по рукопашному бою. От души порадовалась за них. Но хочу отметить, что таких результатов мальчики добились только потому, что их папа сам стал тренером и организовал дома спортзал.
У других ребят из волости нет возможности заниматься спортом, ведь даже при Лядской средней школе нет спортивного зала! Спортивная инфраструктура у нас совсем не развита.
Вот и получается, что здоровыми и активными могут быть только те, чьи родители сами об этом позаботятся! А такие папы есть не у всех.
Лариса