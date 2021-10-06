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Хочу выразить праведный гнев голодного человека. Сегодня я отправился за перекусом в один великолукский магазин, который находится возле ГИБДД. Мой выбор пал на вполне себе аппетитный хот-дог, под которым красовался ценник - «65 рублей».
Когда я вышел из магазина и обнаружил, что с моей карты списали 115 рублей, то не сразу понял, в чем дело. После пристального досмотра покупки выяснилось, что на хот-дог был приклеен штрих-код от другого товара. Вот и вышло, что в руках у меня оказался какой-то «язык заливной 300 г».
Обидно, что слона-то я сразу и не приметил. Кто-то скажет, что 50 рублей - сумма небольшая, но для меня это, все же, деньги. Тем более, что из-за ложного штрих-кода мой обед подорожал почти вдвое. Будьте внимательны в магазинах, не повторяйте моих ошибок!
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Интерактив: Проглотил язык вместо хот-дога
Хочу выразить праведный гнев голодного человека. Сегодня я отправился за перекусом в один великолукский магазин, который находится возле ГИБДД. Мой выбор пал на вполне себе аппетитный хот-дог, под которым красовался ценник - «65 рублей».
Когда я вышел из магазина и обнаружил, что с моей карты списали 115 рублей, то не сразу понял, в чем дело. После пристального досмотра покупки выяснилось, что на хот-дог был приклеен штрих-код от другого товара. Вот и вышло, что в руках у меня оказался какой-то «язык заливной 300 г».
Обидно, что слона-то я сразу и не приметил. Кто-то скажет, что 50 рублей - сумма небольшая, но для меня это, все же, деньги. Тем более, что из-за ложного штрих-кода мой обед подорожал почти вдвое. Будьте внимательны в магазинах, не повторяйте моих ошибок!
Владимир