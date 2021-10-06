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Фотофакт: Вывеска, которая живет на крыше

17.05.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

В центре Пскова сетевой супермаркет снял вывеску с фасада, видимо, из-за несоответствия дизайн-коду и спрятал ее на крыше. 

Сергей

Теги: #супермаркет #дизайн-код #вывески
Источник: Псковская Лента Новостей
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