Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах
Дороги здесь — это не просто ямы, это настоящие ловушки для пешеходов и водителей! Трава выше человеческого роста, пройти по краю дороги — это как пройти по минному полю. Машины оставляют подвески в этих ямах, а сколько еще будет жертв — одному Богу известно. И это в районе, где находится стратегически важная военная часть! Как так можно относиться к людям, которые здесь живут, к доблестным военнослужащим и офицерам ВС РФ?
На днях прямо посреди дороги у домов №136 и №136А асфальт провалился. Каково это — каждый день рисковать жизнью, просто выходя из дома? Добрые местные жители поставили в яму палку, но это разве решение проблемы?
Район заброшен, власти и депутаты забыли о нас. А выборы не за горами, и люди смогут по достоинству оценить бездействие избранных властей.
Леонид