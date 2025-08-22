* обязательно заполните все поля
Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького
Здравствуйте, хочу поднять тему некачественного ремонта фасада здания по улице Максима Горького, дом 14/6.
Уже через месяц после сдачи работ отвалилась первая арка. Как и ожидалось, никаких мероприятий принято не было. На этой неделе отвалилась вторая арка, и, по-видимому, так будет продолжаться и дальше, если не вмешаться тем, кто оплачивал эту работу из бюджета, собранного на наши с вами налоги.
Убедительная просьба решить вопрос разваливающегося фасада, уродующего главную улицу города.
Иван