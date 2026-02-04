Интерактив: Судебная тяжба с застройщиком из-за проблем с вентиляцией в доме на улице Завеличенской

За информацию данного раздела ЭПИ «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

У нас серьезные проблемы с вентиляцией в доме по адресу: Псков, улица Завеличенская, 28.

Мы — единственные в доме, кто обратился в суд по этому вопросу. Получив ключи, мы через месяц заселились и жили в таких условиях – ни ремонта, ничего. А потом заметили (это было зимой), что в вентиляционной шахте ванной комнаты начала скапливаться вода, которая затем потекла по стене в квартиру. На кухне стал мокнуть и покрываться плесенью потолок.

Мы неоднократно писали претензии застройщику. Реакции по существу не было. Приходили с комиссией, ограничивались поверхностным осмотром и разговорами о необходимости «поменять проект», но дальше слов дело не шло.

На тот момент я была беременна. Весной мы провели независимую экспертизу. Она показала, что вентиляция спроектирована и работает неправильно: вытяжные каналы ванной и туалета, расположенные в разных сторонах, работают вразнобой, «перетягивая» друг друга. Рекомендации застройщика — открывать окно, использовать приточку — мы выполняли. Мы проветривали, включали вентиляторы. Даже уходя гулять или на работу, оставляли вентиляторы включенными, чтобы выходила влага. Думали, что, возможно, дом «сохнет» после строительства, но причина оказалась в другом — вентиляция спроектирована с ошибками.

В суд мы обратились в 2023 году. С тех пор прошло уже два года, идет третий — мы все еще судимся. Было проведено две судебных экспертизы. Первую инициировал застройщик, работающий с организацией из Петербурга. Эксперт не поднимался на крышу, не делал замеров. Создалось впечатление, что выводы делались в угоду застройщику.

Мы оспорили эту экспертизу. После этого застройщик предложил мировое соглашение на смешных условиях: установить вентиляторы в каналах на кухне, в туалете и ванной, которые должны работать круглосуточно. Вы представляете себе этот шум? И кто будет оплачивать электроэнергию? Они утверждают, что это специфика девятых этажей, хотя нигде это не указано, и нас никто не предупреждал. Как выяснилось, у жильцов на других этажах та же проблема — задувает холодный воздух.

Из-за проблем с вентиляцией в ванной невозможно нормально принимать душ или купать ребенка. Особенно тяжело зимой, в морозы. Поведение застройщика в суде — отдельная история. Они говорят такие вещи, лишь бы запутать суд. Кажется, все уже должно было закончиться, но они снова и снова подают ходатайства, хотя всем все давно понятно. Мы просим, чтобы при устранении недостатков они дали гарантию, например, на три года. Они отказываются.

Была назначена вторая судебная экспертиза, также из Петербурга. Специалисты сделали замеры вентиляции (она уже проржавела от воды), разбирали ее, снимали купол на крыше. Экспертиза показала ошибку в проекте самой вентиляции. А плесень на потолке на кухне свидетельствует, что при строительстве не были заложены термовкладыши. Их у нас просто нет. Для ремонта нужно демонтировать вентиляцию, разбирать ее, получать согласие соседей, вызывать «вышку», менять проект. Застройщик, видимо, понял, что это требует больших денег и работы, и делать этого не хочет.

Я также делала в Петербурге микологический анализ плесени. Есть документы, подтверждающие ее наличие. Хотя застройщик утверждает, что я их не приглашала, когда брала образцы, и что я могла взять плесень из подвала. На экспертизы от застройщика приходит юрист, которая не видит плесень. Ну вот просто не видит. То ли у нее проблемы со зрением, то ли делает вид, я не знаю.

Сейчас застройщик заявляет, что больше ни у кого таких проблем нет, что у всего дома все в порядке. Однако при проверке вентиляции, которую дважды в год проводят газовики, проблемы обнаруживаются у многих. Идет обратный воздух в вентиляции. У некоторых, например, у молодого человека с третьего подъезда, из-за этого в трубах замерзла вода и не работает стиральная машина. Приходивший сантехник из управляющей компании сказал, что впервые видит такое, и что с домом какие-то аномалии.

Это просто цирк. Последний год я тоже хожу в суд с юристом, и происходящее смешно. Оказывается, проблемы есть и у других жильцов, но я не могу бороться за всех. Я переживаю за свое здоровье и, больше всего, за здоровье ребенка. Дышать черной плесенью опасно. При этом мы вынуждены платить ипотеку, а ремонт в своей квартире закончить не можем: из-за влаги набухают и портятся двери, нельзя установить мебель и натянуть потолки из-за плесени. Живем в неприятных условиях.

На данный момент есть коллективное обращение к застройщику от всего дома по поводу проблем с вентиляцией. Хотелось бы осветить проблему, чтобы многие знали, как тяжело и сложно бороться с ними.

Кристина