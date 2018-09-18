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Требования пожарной безопасности разъяснили жителям Дновского района

14 октября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам проведен рейд в д. Щилинка Дновского района. В ходе рейда проведены профилактические мероприятия с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в жилом секторе проведены инструктажи и профилактические беседы по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. Распространены листовки на темы: «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Неисправная печь - причина пожара», «Эксплуатация газовых баллонов».

Особое внимание уделено домам с проживанием одиноких престарелых граждан. До жителей деревни доведена обстановка с пожарами в Дновском районе на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова оперативных экстренных служб.