Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартиры на любой вкус
Откуда влага в детских сапогах?
«Переобуваемся» на зиму
V Юбилейный Пушкинский бал
Истории успеха
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Уголовное преследование прекратить!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Новости 18.09.2018 10:391 Верховный суд разъяснил, что покупатель квартиры может потребовать у застройщика 17.10.2018 11:220 В Псковской области определился «Народный участковый» 16.10.2018 12:350 «Гонки по вертикали» с Александром Савенко 14.10.2018 17:231 Требования пожарной безопасности разъяснили жителям Дновского района 14.10.2018 13:140 К акции в честь оренбургского пухового платка присоединились в пушкинском Святогорье 18.09.2018 10:391 Верховный суд разъяснил, что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
 
 
 
Самое популярное 16.10.2018 20:4680 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей 14.10.2018 16:5230 Появление расы суперлюдей, которые станут угрозой человечеству, предсказал Стивен Хокинг перед смертью 16.10.2018 11:206 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета 16.10.2018 10:46105 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 16.10.2018 13:2027 Разочарование от Ганзы и судьба Народного парка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

В Псковской области определился «Народный участковый»

17.10.2018 11:22|ПсковКомментариев: 0

Завершен второй этап конкурса «Народный участковый - 2018». По результатам голосования на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области наибольшее количество голосов набрал участковый уполномоченный полиции из Себежского района Сергей Юрков. За него проголосовали более 400 земляков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Проект «Народный участковый» - пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – наши граждане», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ноябре текущего года пройдет Всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 1056 человек
17.10.2018, 13:330 Будущие актеры Псковского театра приглашают на шоу звезд мировой эстрады или зажигательный концерт «Ой!» 17.10.2018, 13:231 Михаила Саакашвили обвиняют в убийстве известного бизнесмена 17.10.2018, 13:161 С начала года псковские семьи получили 5,2 млн рублей в виде материнского капитала 17.10.2018, 13:073 В Пскове появился инженер по качеству с функциями дендролога
17.10.2018, 13:054 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Олегом Брячаком 17.10.2018, 13:041 Андрей Козлов выступил за наделение фермеров правом строить дома на землях сельхозназначения 17.10.2018, 12:555 Начальник УГХ Пскова отчитался о проделанной работе над ошибками 17.10.2018, 12:480 Энергосберегающее освещение установил на улицах Острова «Ростелеком»
17.10.2018, 12:339 Аэропорты России разрешили называть именами выдающихся современников 17.10.2018, 12:193 20 тонн картофеля не смогли провезти в Псковскую область из-за отсутствия сопроводительных документов 17.10.2018, 12:131 Фольклорный фестиваль «Золотые родники» соберет в Пскове более 200 участников из России, Прибалтики и Молдовы 17.10.2018, 12:000 Праздничное предложение по кредиту «Акционный»: скидка в подарок
17.10.2018, 11:513 Олег Брячак станет гостем программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 17.10.2018, 11:4820 Штрафовать жителей частного сектора за незаключение договора на вывоз мусора предложил Олег Брячак 17.10.2018, 11:4441 Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше   водителя Porsche у псковского кафе 17.10.2018, 11:4213 «Псковавиа» поддерживает инициативу о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян
17.10.2018, 11:340 Откуда в детских сапогах берется влага? 17.10.2018, 11:258 Псковичей оштрафовали за пикеты в день рождения президента   17.10.2018, 11:243 ЖК «ТЭЦ на Великой» приглашает потенциальных покупателей на встречу 19 октября 17.10.2018, 11:220 В Псковской области определился «Народный участковый»
17.10.2018, 11:160 Великолукские полицейские раскрыли июльскую кражу, в которой замешан сосед потерпевшей 17.10.2018, 11:072 Театр эстрады Аркадия Райкина покажет в Пскове комедию «Играем Фигаро!» 17.10.2018, 10:560 Как зарегистрировать автомобиль через портал госуслуг? 17.10.2018, 10:411 Правительство РФ скорректировало методику расчета предельных цен на жизненно необходимые лекарства, устанавливаемых производителями
17.10.2018, 10:369 Опрос: Большинство пассажиров признались, что хлопают в ладоши, когда приземляется самолет 17.10.2018, 10:273 Торговый центр «Максимус» выбирает лучшее поздравление с 15-летием 17.10.2018, 10:2019 Интерактив: Не губите, мужики, не губите! 17.10.2018, 10:100 В Великих Луках сыграли в «Зарницу»
17.10.2018, 10:042 Массовые проверки водителей пройдут 18 октября в Псковской области 17.10.2018, 10:011 В псковской квартире на ул. Розы Люксембург подожгли входную дверь  17.10.2018, 09:380 В Великолукском районе обнаружили авиабомбу 17.10.2018, 09:3410 Елена Бибикова проведет прием граждан в Пскове
17.10.2018, 09:1758 Сергей Грахов назначен и.о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 17.10.2018, 09:0816 Фотофакт: Свежая разметка на Конной  17.10.2018, 09:0281 В отношении Александра Гизбрехта прекращено уголовное дело 17.10.2018, 08:5648 Все лучшее - детям, но без парковок
17.10.2018, 08:371 Россияне смогут пользоваться банкоматами с помощью смартфонов 17.10.2018, 08:310 Матчем «Луки-Энергия» - «Текстильщик» стартует второй круг первенства России среди команд клубов ПФЛ 17.10.2018, 08:220 Федеральная служба судебных приставов будет проверять коллекторов 17.10.2018, 08:1024 В России семеро из десяти детей страдают ожирением
17.10.2018, 07:4915 Названы последствия разрыва отношений РПЦ с Константинополем 16.10.2018, 22:236 В Пскове капитально отремонтируют двор на Некрасова, 9 16.10.2018, 22:160 Требования пожарной безопасности напомнили жителям Пыталово 16.10.2018, 22:020 Комедию «Свинья» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 17 октября в Псковском драмтеатре
16.10.2018, 21:5136 Проведение ЧМ-2018 принесло российской экономике 952 млрд рублей ‍ 16.10.2018, 21:3427 Мамаев и Кокорин официально принесли извинения потерпевшим по делу о потасовках 16.10.2018, 21:178 Эксперты сообщили, чем на самом деле страшна планета Нибиру 16.10.2018, 20:574 Президент Владимир Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10- летним юбилеем
16.10.2018, 20:4680 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей 16.10.2018, 20:371 В России подготовили концепт плацкартного вагона капсульного типа 16.10.2018, 20:2336 Реплика Донецкого: Упыри-чинуши и народ-нищеброд 16.10.2018, 20:120 План по инвентаризации сведений об адресах в Псковской области выполнен на 67%
16.10.2018, 19:586 Депутаты Пскова поддержали установку памятных знаков мичману Ивану Перову и малолетним узникам 16.10.2018, 19:452 Отделение ПФР по Псковской области: С 11 управляющими компаниями прекращены договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений 16.10.2018, 19:3713 У священного камня «Бабьей горы» 16.10.2018, 19:2714 Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке
16.10.2018, 19:216 Псковский Кремль украсит календарь известного социального фотографа 16.10.2018, 19:140 ДТП затрудняет движение по мосту Александра Невского 16.10.2018, 19:118 Мединский назвал Владимира Маяковского первым рэпером 16.10.2018, 18:489 Рабочую группу по созданию сети велодорожек сформируют в Пскове
16.10.2018, 18:3915 В Псковском районе планируется отремонтировать больницу и поликлинику 16.10.2018, 18:293 Более 16 млн рублей задолжали теплоэнергетикам три самых крупных должника Псковской области 16.10.2018, 18:1917 Создать в России министерство психологического климата предложил депутат Госдумы 16.10.2018, 18:080 Псковская Кадастровая палата и представители органов местного самоуправления провели рабочую встречу
16.10.2018, 17:570 В ночь на среду температура в Псковской области понизится до нуля 16.10.2018, 17:4515 Как правильно экономить бензин - 5 самых эффективных способов 16.10.2018, 17:2513 Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил группу компаний «Кабош» 16.10.2018, 17:230 Подведены итоги юношеского турнира «Кубок Пскова»
16.10.2018, 17:170 Дорожная обстановка в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16.10.2018, 17:1429 Второй год жители деревни Загорицы не могут договориться, как содержать канаву для водоотведения 16.10.2018, 17:130 Готовность к зиме обсудили на региональном Штабе по обеспечению электробезопасности 16.10.2018, 17:017 ПЛН продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных псковичей»
16.10.2018, 16:558 Фермерам разрешат строить дом для себя на своей земле сельскохозяйственного назначения 16.10.2018, 16:463 В России усилят контроль за расходами средств маткапитала 16.10.2018, 16:2712 Предстоящая зима может стать самой теплой за последние 25 лет 16.10.2018, 16:1624 В Псковской области увидел свет первый номер молодежного журнала «FORUM»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.