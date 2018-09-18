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Реплика Донецкого: «Поле чудес» под названием Моглино

Уверен, новость о том, что Счетная палата России включила особую экономическую зону «Моглино» в список неэффективных, мало кого удивила. Закладные камни есть, производства нет, за шесть лет - два реальных резидента. Так чему ж тут удивляться?

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Десять из 25 действующих в стране ОЭЗ признаны Счетной палатой нерентабельными, отсюда и вывод: механизм особых экономических зон в принципе слишком затратен для российской экономики, что подтверждают и цифры статистики. «Объем средств федерального бюджета, направленных на их финансирование - 55,1 млрд рублей, а объем привлеченных инвестиций - 7,6 миллиардов», - говорится в сообщении Счетной палаты. Не зря же наш острый на язык народ прозвал их «пилорамами»...

Всего, начиная с 2005 года, в стране было создано 36 особых э-зон. Их них 11 уже «благополучно» закрыты, по определению Счетной палаты, «в связи с неэффективностью функционирования и непроработанными управленческими решениями». При этом 4,5 миллиарда бюджетных рублей «успешно» освоены - снова цитирую информацию главного контрольного органа России: «Без достижения требуемого результата».

«Прекрасная» арифметика!

По-русски говоря, деньги народные зарыты в землю, как это сделал Буратино со своими золотыми на «Поле чудес» в сказочной Стране Дураков. Даже маленькому ребенку понятно, что дерево с золотыми монетами на том чудесном поле не выросло, и вырасти не могло, а зарытые деревянным человечком денежки вынули два мошенника - лиса Алиса и кот Базилио. А уж школьнику постарше из уроков физики известно, что, как сформулировал Михайло Ломоносов, «Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте».

Я ни на что не намекаю, но, действительно, во что «ввалили» 55 с лишним миллиардов? И какая часть из них пришлась на псковское «Моглино»? В сети называются разные цифры, но можно ли им верить?

Кто тут выступил в роли плутоватых кота Базилио и лисы Алисы? А ведь в связи решением Счетной палаты на эти неприятные вопросы, видимо, придется ответить, причем в самое ближайшее время.

Напомню, что в 2012 году нам торжественно обещали, что «Моглино» откроется в 2016-м. То есть наше «Поле чудес», согласно планам, уже работает два года как. На деле - имеем два закладных камня и весьма туманные перспективы. Особенно в свете последних выводов от Счетной палаты. Несмотря на говорящее название, не смогли, не сдюжили. Или выводы главного контрольного органа страны - нашим чиновникам не указ? Крекс! Пекс! Фекс!

Александр Донецкий