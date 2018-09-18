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В Пскове прошел турнир по стрельбе, посвященный 66-й годовщине образования подразделений вневедомственной охраны

Накануне Дня вневедомственной охраны, в Управлении Росгвардии по Псковской области состоялся турнир по стрельбе. По условиям соревнований росгвардейцы должны были поразить мишень из пистолета Макарова.

В турнире приняли участие 30 сотрудников вневедомственной охраны, которые в составе 10 команд представляли свои подразделения.

По итогам первенства, первое место заняла сборная команда ОВО по Гдовскому району, второе место досталось команде межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», а замкнули тройку призеров стрелки из Великолукского филиала.

В личном первенстве первое место завоевал старший сержант полиции Сергей Алексеев, капитан полиции Александр Иванов завоевал серебряную медаль, а «бронзу» получил старший сержант полиции Михаил Федоров.

Заслуженные награды победителям вручил начальник отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Псковской области полковник полиции Геннадий Виноградов.

День вневедомственной охраны отмечается 29 ноября. В этот день в 1952 году Совет Министров Советского Союза принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».