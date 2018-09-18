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Руководство первой частной школы Пскова пытается наладить взаимодействие с городскими властями

Глава Пскова Иван Цецерский 24 декабря встретился с директором первой частной школы Пскова «Ольгинская гимназия» Ольгой Вихровой и представителем родительского комитета Натальей Сычевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», директор гимназии представила информацию по организации учебного процесса в частной школе, рассказала, по какой программе занимаются ученики, какие специалисты обеспечивают процесс обучения, подробно остановилась на методиках обучения и поделилась планами развития учреждения на ближайшие годы.

Кроме того, она обратилась к главе города с просьбой наладить взаимодействие с муниципалитетом, в частности, с управлением образования администрации Пскова, для того, чтобы учащиеся частной школы могли принимать участие в городских олимпиадах, соревнованиях наравне с учениками муниципальных образовательных учреждений.

Глава города пообещал лично посетить учебное заведение вместе с руководством управления образования администрации Пскова.