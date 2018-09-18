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Ассоциация «Псковский лес» поздравила с Новым годом подопечных Опочецкой специальной школы-интерната

Ассоциация работников лесных отраслей «Псковский лес» поздравила с наступающим Новым годом подопечных Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот. Сегодня, 25 декабря, в учреждении прошел веселый новогодний праздник, в котором принял участие член правления Ассоциации Юрий Яковлев.

«Ежегодно навещать ребят в новогодние праздники стало для нас уже традицией. Каждому человеку, в том числе и взрослым, в канун Нового года хочется чуда и волшебства. Чего уж говорить о детях! Хочется, чтобы они как можно чаще чувствовали себя счастливыми», - отметил Юрий Яковлев.

На сегодняшний праздник все ребята пришли нарядными. С Новым годом их поздравили директор школы-интерната Людмила Чушева и традиционные новогодние персонажи — Дед Мороз и Снегурочка со Снеговиком. Однако сам праздник оказался «под угрозой». Коварная госпожа Беладонна, Волк, Баба-Яга и Кикимора украли поросенка Фунтика, обманув Снеговика. На помощь символу наступающего 2019 года пришли воспитанники интерната и Сыщик-прыщик. Объединив усилия, они вернули Фунтика и продолжили новогодний праздник.

Юрий Яковлев от имени членов Ассоциации каждому из 86 воспитанников интерната подарил сладкие подарки. Директор учреждения Людмила Чушева поблагодарила «Псковский лес» за постоянную помощь.