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Две псковские школы, носящие имена героев-десантников 6-й роты, требуют капремонта

Две городские школы, носящие имена героев-десантников 6-й роты, требуют капитального ремонта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава Пскова Иван Цецерский в ходе заседания оргкомитета по вопросам подготовки мероприятий, посвященных подвигу 6-й роты.

Глава города отметил, что на ремонт средств из бюджета не хватает, и предложил поддержать школы в рамках целевого финансирования. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложение поддержал и поручил прописать необходимые затраты.

На заседании оргкомитета было также озвучено, что Фонд 6-й роты будет финансировать реставрацию бюстов героев-десантников и, возможно установку новых бюстов, Кроме того, будет разработан памятный знак в честь героев.