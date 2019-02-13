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Пенсионерка погибла при пожаре в деревне Александрова Слобода

1 марта в 23.49 сгорел жилой дом в деревне Александрова Слобода в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, обнаружена погибшей хозяйка дома 1952 года рождения.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 13.24 2 марта сгорел сарай в деревне Барабаны в Опочецком районе. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 06.01 3 марта сгорели жилой дом и хозяйственная постройка в деревне Пуричино в Палкинском районе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек, спасено 2 дома.

В 13.10 3 марта сгорел жилой дом в деревне Горожане в Новосокольническом районе. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.