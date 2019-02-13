Новости

В псковском региональном управлении Росгвардии прошли праздничные мероприятия, посвящённые 8 марта

В управлении Росгвардии по Псковской области прошли праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: пресс-служба псковского регионального управления Росгвардии

В ходе торжественного собрания руководство управления поздравило с праздником прекрасную половину личного состава, матерей и вдов сотрудников и военнослужащих погибших при исполнении воинского долга.

Начальник управления полковник полиции Игорь Иванов подчеркнул, что в подразделении служит немало представительниц прекрасного пола, и они зарекомендовали себя исключительно ответственными, высокопрофессиональными специалистами.

«В современном мире женщины добиваются успехов практически во всех областях жизни. Вы уверенно доказываете, что не существует «мужских» профессий. Но при всем этом вы воспитываете детей, оберегаете семью от житейских бурь» - отметил начальник управления.

В ходе мероприятия целая группа женщин, представляющих различные подразделения Росгвардии, была поощрена ведомственными наградами.

В заключение состоялся праздничный концерт, подготовленный коллективом Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.