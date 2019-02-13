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К 5 медучреждениям Псковской области применят проект, ускоряющий обслуживание пациентов

В 2019 году 5 медучреждениям Псковской области применят стандарты проекта «Бережливая поликлиника», который позволит быстрее обслуживать пациентов. Об этом со ссылкой на речь, произнесенную председателем государственного комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращанко, пишет «ТАСС». Год назад по этим технологиям начал работать один из филиалов псковской городской поликлиники, теперь к проекту подключатся несколько учреждений в Пскове и Великих Луках.

Источник: pixabay.com

«Проект "Бережливая поликлиника" будет внедрен в 2019 году в пяти медицинских организациях Псковской области: это псковская городская поликлиника и детская городская поликлиника, псковский госпиталь для ветеранов войн, городская поликлиника великолукской межрайонной больницы и островская межрайонная больница», - рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области.

По словам Гаращенко, при реализации проекта в Псковской области, «основной упор идет на первичную медико-санитарную помощь». Проект позволит сократить очереди, ускорить выполнение медицинских исследований, в том числе различных анализов, упростит запись к терапевту, педиатру, другим специалистам, и позволит обслуживать гораздо больше пациентов за определенное количество времени.

Напомним, проект «Бережливая поликлиника» инициирован Минздравом РФ в ноябре 2016 года, реализуется с участием госкорпорации «Росатом». Проект нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации стал частью национального проекта «Здравоохранение».