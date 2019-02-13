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В Пскове и Великих Луках изъяли поддельные купюры в пять и одну тысячу рублей

В Пскове и Великих Луках выявлены фальшивые банкноты. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

Так, в областном центре 12 марта в финансовом учреждении обнаружена пятитысячная банкнота с признаками подделки. А в финансовой организации Великих Лук в тот же день выявлена фальшивая тысячерублевая купюра. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке из городского магазина. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону: 02.