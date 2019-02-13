Новости

Откровенно о Псковоблсовпрофе расскажет Ульяна Михайлова в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 22 марта, в 14:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Псковского областного совета профессиональных союзов.

Что из себя представляет актуальная повестка дня Псковоблсовпрофа, с какими вызовами сегодня приходится сталкиваться региональному совету профсоюзов? Как они преодолеваются? Всегда ли удается ли отстоять права сотрудников тех или иных организаций?

Самые проблемные точки региона: уровень заработной платы в бюджетной и внебюджетной сфере, ситуация на ГППО «Псковпассажиравтотранс», объединение Псковского и Изборского музеев... Насколько в эти темы погружен Псковоблсовпроф? Что уже удалось сделать?

Насколько продуктивны протестные действия и легко ли их с учетом сегодняшних реалий организовывать? Удается ли профсоюзам настоять на своем без использования крайних мер в виде митингов и протестных акций? Приносят ли результат сами протесты?

Об этом мы поговорим с лидером Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой.

Дата проведения: 22 марта. Начало в 14:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.