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Сотрудники псковской вневедомственной охраны в 2018 году пресекли 1160 попыток обокрасть охраняемые объекты

В 2018 году на пульты наблюдения вневедомственной охраны в Псковской области поступило 4337 сигналов тревоги. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил сегодня, 21 марта, на пресс-конференции начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.

По его словам, в регионе подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии охраняется 2574 объекта, 2257 квартир, 1432 места хранения имущества граждан.

«Результативно отработали прошлый год», - заявил Игорь Иванов.

Начальник управления Росгвардии подчеркнул, что в 2018 году было пресечено 1160 попыток совершения преступлений в отношении охраняемого имущества.

По словам Игоря Иванова, задержано 2318 лиц за совершение правонарушений, в результате чего возбуждено 58 уголовных дел.

Начальник псковской Росгваридии отметил, что с охраняемых объектов не было допущено краж, что, по его мнению, является серьезным показателем.