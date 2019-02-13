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Псковские депутаты направят в Минсельхоз обращение с просьбой расширить список лиц, получающих доплату к пенсии

27.03.2019 13:47|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания парламентского комитета по труду и социальной политике приняли решение направить обращение в Минсельхоз РФ по вопросу расширения списка работ, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с докладом по этому вопросу выступил депутат областного парламента, председатель СПК «Жадрицы» Вадим Афанасьев. Он отметил, что к нему обращаются избиратели, которые долгое время проработали на селе, в колхозах, но не получили такой доплаты к пенсии, поскольку, по их мнению, про их профессии «забыли».

По мнению Вадима Афанасьева, некоторые должности не включены в список ошибочно. В результате без доплаты оказались ветврачи, которые отработали более 40 лет на селе, бухгалтеры, заведующие нефтебазами и так далее. В список не вошла даже такая профессия, как пастух.

Депутат областного Собрания, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова прокомментировала, что те люди, которые до 1992 года являлись членами колхоза, все учтены без исключения, независимо от профессии. Сложности возникли, когда расформировались колхозы, тогда было принято решение, что в список войдет только те профессии, которые относятся непосредственно к сельским работам. Поэтому, в частности, из списка выпали бухгалтеры.

Что касается ветлечебниц, которые существовали при колхозах, то после реорганизации они были отнесены к ветстанциям. «Эту ситуацию мы увидели, передали через Пенсионный фонд информацию в Минтруд. Сегодня их уже включаю в стаж, и мы делаем необходимы перерасчет. Исключение  - ветстанции в районных центрах, которые обслуживали еще и домашних животных», - добавила Наталья Мельникова.

«Мы видим недочеты, - заверила она, - и что касается пастухов, мы об этой ситуации знаем, и тоже соответствующие обращения направим». Тем не менее, она подчеркнула, что бухгалтеры действительно оказались вне списка, даже если им в свое время приходилось совмещать несколько профессий, в том числе работать с животными или в полях, но это никак не было отражено в трудовой книжке.  

«Деревенская не очень простая», - обратил внимание Вадим Афанасьев, отмечая, что делать исключения для каких-то отдельных профессий не стоит. «Но в Москве об этом не знают», - добавила депутат Ирина Богачева.

После обсуждения депутаты Псковского областного Собрания согласились с обоснованностью просьб жителей села и приняли решения направить обращение в Минсельхоз с просьбой пересмотреть списки профессий, которым положены фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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