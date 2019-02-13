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12 взрывоопасных предметов обезвредили спасатели за три дня в Псковской области

12 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружили за три дня в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 29 марта сотрудники поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи деревни Жидилов Бор Псковского района обезвредили 8 единиц взрывоопасных предметов: семь артиллерийских снарядов калибра 76 мм и один - калибра 45 мм.

30 марта великолукские спасатели работали над обезвреживанием 120-миллиметровой минометной мины в садоводческом товариществе «Приозерное» в Новосокольническом районе, а 31 марта - возле деревни Кислово Великолукского района артснаряд калибра 76 мм и у дома 8 на площади Социализма в городе Невеле - 82-миллиметровую минометную мину.

Также в воскресенье сотрудники поисково-спасательного отряда города Пскова обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд в деревне Подборовье Псковского район.