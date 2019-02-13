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Михаил Ведерников поблагодарил Виктора Иващенко за вклад в развитие местного самоуправления

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Виктора Иващенко, который сложил с себя полномочия главы Усвятского района, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в становление и развитие местного самоуправления в регионе. На встрече с активом муниципалитета в четверг, 25 апреля, он вручил ему Почетную грамоту губернатора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Это наши с вами общие заслуги», - сказал Виктор Иващенко, принимая награду, и обращаясь к коллегам.

Виктор Иващенко принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам Главы муниципалитета осенью 2019 года. В свою очередь губернатор предложил ему применить свой опыт, энергию и требовательность на региональном уровне и перейти на работу в Фонд капитального ремонта Псковской области. «Для нас это очень важное направление. Надо чтобы деньги людей не оседали на депозитах, а работали, и наши дома постепенно приводились в порядок», - сказал Михаил Ведерников.

Добавим, что Виктор Иващенко возглавлял Усвятский район с 1996 года. В 2014 году избран главой на пятый срок 56% голосов избирателей. Накануне депутаты районного Собрания утвердили досрочное сложение полномочий Виктором Иващенко. Исполняющим обязанности главы муниципального образования назначен Дмитрий Петров. До недавнего времени он был заместителем главы Усвятского района.