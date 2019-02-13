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«Допущена ошибка»: Минобороны о статье про ужесточение правил призыва

Представители Министерства обороны России заявили, что в статье газеты «Известия» об ужесточении правил призыва на военную службу «намерено допущена ошибка». Комментарий военного ведомства распространил в понедельник, 27 мая, телеканал «Звезда».

В Минобороны подчеркнули, что призывники никогда не направляются на дополнительное обследование в военные «госпиталя».

В оборонном ведомстве напомнили, что призывники направляются на обследования в медицинские учреждения, перечень которых утверждают главы призывных комиссий.

Как отмечает Газета.Ру, ранее в газете «Известия» был опубликован материал, в котором утверждалось, что военное ведомство предлагает ввести «контрольное медицинское освидетельствование» для призывников.