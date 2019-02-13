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Молодежный центр Пскова презентовал новую версию сайта

Псковский городской молодежный центр сегодня, 30 мая, представил свой новый сайт. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии присутствовали представители администраций города и региона, партнеры Молодежного центра.

«Потребность в новом сайте назревала давно. Предыдущая версия сайта имела устаревшую структуру, решено было сделать новый сайт. В апреле 2018 года было подписано техническое задание сайта и закипела работа», - заявила начальник информационно-аналитического отдела городского Молодежного центра Елена Зиновьева и подчеркнула, что главной целью было создание актуального сайта с более современным интерфейсом. На новом сайте появился раздел «Работа с молодежью», где молодые люди, находящиеся в поиске работы, смогут размещать свои резюме после проверки модератором.

Елена Зиновьева отметила, что информирование о вакансиях - одно из приоритетных направлений работы Молодежного центра. «На сайте мы активно публикуем вакансии, это позволяет напрямую связаться с работодателем», - отметила она.

Директор Псковского молодежного центра Виктор Рулев пояснил, что это уже четвертая версия сайта, и призвал к сотрудничеству все общественные организации города.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев вручил директору Молодежного центра приветственный адрес от исполняющей обязанности главы города Елены Полонской. «Молодежь с вашего сайта узнает о самых интересных и актуальных мероприятиях в городе. Я думаю, что новый сайт привлечет больше активистов», - заключил депутат.

Также поздравил Молодежный центр с новым достижением заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Владимир Журавлев, выразив уверенность, что новый сайт может стать «моделью общения между молодежью и властью».

Новый сайт предусматривает размещение информации о мероприятиях от Молодежного центра. «Я призываю общественные организации также присылать нам информацию о планируемых мероприятиях, мы с радостью разместим это в нашей афише. С вашими контактами и ссылками», - проинформировала Елена Зиновьева.

Владимир Журавлев высказал пожелание организовать онлайн трансляции с мероприятий. По его мнению, это будет полезно людям, которые не смогли посетить какое-либо мероприятие.