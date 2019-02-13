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Любовь к золотым украшениям довела двух великолучанок до скамьи подсудимых

Великолукский суд рассмотрит уголовное дело, фигурантами которого являются местные жительницы, обвиняемые в грабеже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, следствием установлено, что в конце марта текущего года в общежитии на улице Северной в Великих Луках произошел грабеж. Две женщины пришли сюда в гости и распивали спиртное. Здесь у них произошел конфликт с проживающей в общежитии 49-летней горожанкой. В результате, у нее открыто с применением насилия незнакомки сорвали с рук два золотых кольца. О случившимся потерпевшая сообщила в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки были установлены личности подозреваемых. Ими оказались местные жительницы - 26-летняя не работающая, ранее судимая гражданка и ее 33-летняя напарница.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса российской Федерации. Расследование уголовного дело завершено. В настоящее время оно направлено в Великолукский городской суд для дальнейшего разбирательства.