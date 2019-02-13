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Условный срок и штраф получил житель Санкт-Петербурга за попытку завладеть наследством пушкиногорки

Прокуратурой Пушкиногорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Приговором Пушкиногорского районного суда он признан виновным в совершении преступления - покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В судебном заседании установлено, что мужчина в 2017 году, будучи осведомленным о наступлении смерти его знакомой, достоверно зная об отсутствии у нее наследников, представил в суд исковое заявление о признании за ним права собственности на ее недвижимое имущество общей стоимостью более 8 млн рублей, приложив в подтверждение исковых требований заведомо подложные документы, свидетельствующие о продаже ему указанного имущества, якобы подписанные умершей.

В ходе проведения почерковедческой судебной экспертизы подлог документов был установлен, подсудимый от исковых требований отказался, не доведя таким образом свой преступный умысел до конца.

С учетом позиции государственного обвинителя, рассмотрения дела в особом порядке, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 100 000 рублей

Приговор суда не вступил в законную силу.