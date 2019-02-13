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В Великих Луках в ходе рейда выявлено и уничтожено более 700 килограммов польских яблок

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни был проведен рейд по выявлению фактов неисполнения указа президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском Россельхознадзоре, в ходе контрольно-надзорных мероприятий на складе временного хранения в городе Великие Луки была выявлена партия яблок с маркировочными этикетками, согласно которым страной происхождения фруктов является Польша.

Яблоки, общим весом 767 килограммов, изъяты из оборота и уничтожены 27 июня на полигоне твердых бытовых отходов в городе Себеж Псковской области.