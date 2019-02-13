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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: чьи уши торчат у «самовыдвиженцев» на выборах

Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

В преддверии сентябрьских выборов многие видные единороссы внезапно стали превращаться в самовыдвиженцев. По мере приближения дня голосования, явление стало приобретать массовый характер. Кандидаты на вопрос о членстве в партии стыдливо опускают глаза и засовывают партбилет поглубже. Думают, как бы пережить трудные времена, ведь на пути вставания с колен, граждане великой страны живут лучше день ото дня…