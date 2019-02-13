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Обыски в облсовпрофе: «Кто не понял — тот поймет»

В среду, 3 июля, в Псковском областном совете профсоюзов и подведомственных ему учреждениях (в санаториях и на турбазах) прошли следственные мероприятия. Правоохранители изымали документацию, копировали данные с серверов, изучали информацию на служебных компьютерах. Сообщается, что проводимые оперативные действия связаны с возбужденным уголовным делом по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в сумме более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

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Откликаясь на это событие - безусловно, главную новость дня, сразу же оговоримся: в отличие от некоторых наблюдателей, скорых на скоропалительные выводы, мы ничего не утверждаем. Есть следственные органы - они должны во всем разобраться. Однако уже прозвучавший сегодня комментарий Ульяны Михайловой, в котором происходящее вокруг облсовпрофа характеризуется как «политический и экономический нажим на всю нашу систему в целом», актуализировал тему деятельности лидера профсоюзной организации и ее конфликта с региональным руководством. И как тут не вспомнить, что еще несколько месяцев назад подконтрольные власти СМИ и анонимные телеграм-каналы возвестили: дескать, будет уголовное дело (кстати, и сумма тогда называлась фактически та же, что сегодня, - порядка 36 млн рублей).

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На снимке: Ульяна Михайлова на митинге оппозиции. Фото из архива ПЛН

Отметив в своем сегодняшнем заявлении, что на протяжении последних четырех месяцев Псковский облсовпроф и руководители учреждений подвергаются серьезному прессингу, Ульяна Михайлова тем не менее не стала называть никаких имен и обозначать прямым текстом конкретные версии происходящего.

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При этом ни для кого не секрет, что за годы работы на посту председателя облсовпрофа и занятий политической деятельностью Ульяна Михайлова нажила немало недоброжелателей, в том числе весьма влиятельных — как в органах власти, так и в Федерации независимых профсоюзов России со главе с близким к Кремлю Михаилом Шмаковым.

На снимке: глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков

Напомню, что в основе конфликта Псковского облсовпрофа с руководством ФНПР лежат вопросы финансово-имущественного характера. История эта давняя, уходит еще в 1990-е и 2000-е, во времена работы предшественников госпожи Михайловой - Павла Глинникова и Леонида Табакова, однако именно в последние годы конфликт стал наиболее острым. И связано это как с изменением общей конъюнктуры, так и с бескомпромиссной позицией госпожи Михайловой. Отчего некоторые эксперты считают, что нынешние неприятности руководителя облсовпрофа могут быть связаны в большей степени с происками влиятельных деятелей профсоюзного движения из столицы, нежели региональных чиновников.

В условиях, когда у тебя есть такой мощный противник, как руководство ФНПР, было в высшей степени недальновидно вступать в другой конфликт.

Как бы то ни было, попытки «наехать» на псковские профсоюзы и сместить их руководителя с занимаемой должности предпринимались с разных сторон неоднократно.О последней такой атаке на госпожу Михайлову и Ко Псковская Лента Новостей сообщала весной этого года, после того, как подконтрольные региональному руководству масс-медиа нанесли информационный удар по лидеру областных профсоюзов. Со ссылкой на публикации различных интернет-ресурсов псковские СМИ писали о том, что за пять лет семья председателя облсовпрофа, в частности, сама Ульяна Михайлова и ее супруг, руководитель санатория «Хилово», заработала на профактивах огромные деньжищи — те самые «около 36 миллионов рублей». Финансовые махинации, по сообщениям СМИ, подпадают под статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и статью 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Подчеркиваю: это пересказ публикаций в масс-медиа. Отмечая, что подобными «разоблачительными» статьями в интернете и обещаниями страшных кар Ульяну Михайлову не запугаешь, мы тем не менее писали: лидеру облсовпрофа необходимо понимать, что нельзя переходить условную «красную линию». Ныне нельзя быть частью общественно-политического процесса и находиться в диалоге с властью, при этом участвуя в протестных акциях «несистемной оппозиции», делая резкие заявления в блогах и социальных сетях, давая неосторожные интервью откровенно оппозиционным медиаресурсам. Иначе - запишут в несистемные политические элементы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

У нас все, в том числе власти, понимают под «профсоюзной деятельностью» исключительно защиту прав трудящихся. Когда профсоюзы начинают заниматься другими вопросами - экологией, мусором, транспортными перевозками (тут неважно даже, что это может соответствовать задачам, прописанным в уставе организации) и, более того, выходят со своей позицией на митинги вместе с оппозицией - это сразу воспринимается как политика.

«Для лидера профсоюзов, депутата регионального парламента (более того — члена фракции «Единая Россия») чрезвычайно важно сохранить свой статус системного общественно-политического деятеля и найти почву для компромисса с региональной властью. Иначе говоря, Ульяне Михайловой надо выходить из сложившейся ситуации, ибо конфликт с региональным руководством - это точно не то состояние, к которому должны стремиться профсоюзы», - писала ПЛН в апреле.

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Но — нашла коса на камень. Менять прежний формат взаимоотношений с властью Ульяна Михайлова не стала. Не отступило и региональное руководство, жестко давая понять, что «как раньше» уже не будет: мучительно искать компромисс с профсоюзами и в чем-то идти им на уступки, как это бывало при прежнем губернаторе, новое региональное руководство не станет.

На снимке: губернатор Михаил Ведерников на встрече с Ульяной Михайловой. Фото из архива ПЛН

И дело тут не в том, что кто-то был мягче и демократичнее, а кто-то - действует жестко и прямолинейно. Дело в другом - наступили иные времена. То, что еще недавно было можно, сегодня стало нельзя. Как сформулировал один из моих коллег - обозревателей ПЛН, власть посылает оппозиции и всему обществу явные сигналы: очерченных границ не переступать и играть по строго установленным правилам. Куда не следует - не лезьте, с кем не надо - не группируйтесь, иначе - можно получить жесткий ответ. Кто не понял - тот поймет.

Александр Савенко