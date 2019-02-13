Обыски в облсовпрофе: «Кто не понял — тот поймет»

В среду, 3 июля, в Псковском областном совете профсоюзов и подведомственных ему учреждениях (в санаториях и на турбазах) прошли следственные мероприятия. Правоохранители изымали документацию, копировали данные с серверов, изучали информацию на служебных компьютерах. Сообщается, что проводимые оперативные действия связаны с возбужденным уголовным делом по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в сумме более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
Откликаясь на это событие - безусловно, главную новость дня, сразу же оговоримся: в отличие от некоторых наблюдателей, скорых на скоропалительные выводы, мы ничего не утверждаем. Есть следственные органы - они должны во всем разобраться. Однако уже прозвучавший сегодня комментарий Ульяны Михайловой, в котором происходящее вокруг облсовпрофа характеризуется как «политический и экономический нажим на всю нашу систему в целом», актуализировал тему деятельности лидера профсоюзной организации и ее конфликта с региональным руководством. И как тут не вспомнить, что еще несколько месяцев назад подконтрольные власти СМИ и анонимные телеграм-каналы возвестили: дескать, будет уголовное дело (кстати, и сумма тогда называлась фактически та же, что сегодня, - порядка 36 млн рублей).
На снимке: Ульяна Михайлова на митинге оппозиции. Фото из архива ПЛН
Отметив в своем сегодняшнем заявлении, что на протяжении последних четырех месяцев Псковский облсовпроф и руководители учреждений подвергаются серьезному прессингу, Ульяна Михайлова тем не менее не стала называть никаких имен и обозначать прямым текстом конкретные версии происходящего.
При этом ни для кого не секрет, что за годы работы на посту председателя облсовпрофа и занятий политической деятельностью Ульяна Михайлова нажила немало недоброжелателей, в том числе весьма влиятельных — как в органах власти, так и в Федерации независимых профсоюзов России со главе с близким к Кремлю Михаилом Шмаковым.
На снимке: глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
Напомню, что в основе конфликта Псковского облсовпрофа с руководством ФНПР лежат вопросы финансово-имущественного характера. История эта давняя, уходит еще в 1990-е и 2000-е, во времена работы предшественников госпожи Михайловой - Павла Глинникова и Леонида Табакова, однако именно в последние годы конфликт стал наиболее острым. И связано это как с изменением общей конъюнктуры, так и с бескомпромиссной позицией госпожи Михайловой. Отчего некоторые эксперты считают, что нынешние неприятности руководителя облсовпрофа могут быть связаны в большей степени с происками влиятельных деятелей профсоюзного движения из столицы, нежели региональных чиновников.
«Для лидера профсоюзов, депутата регионального парламента (более того — члена фракции «Единая Россия») чрезвычайно важно сохранить свой статус системного общественно-политического деятеля и найти почву для компромисса с региональной властью. Иначе говоря, Ульяне Михайловой надо выходить из сложившейся ситуации, ибо конфликт с региональным руководством - это точно не то состояние, к которому должны стремиться профсоюзы», - писала ПЛН в апреле.
Но — нашла коса на камень. Менять прежний формат взаимоотношений с властью Ульяна Михайлова не стала. Не отступило и региональное руководство, жестко давая понять, что «как раньше» уже не будет: мучительно искать компромисс с профсоюзами и в чем-то идти им на уступки, как это бывало при прежнем губернаторе, новое региональное руководство не станет.
На снимке: губернатор Михаил Ведерников на встрече с Ульяной Михайловой. Фото из архива ПЛН
И дело тут не в том, что кто-то был мягче и демократичнее, а кто-то - действует жестко и прямолинейно. Дело в другом - наступили иные времена. То, что еще недавно было можно, сегодня стало нельзя. Как сформулировал один из моих коллег - обозревателей ПЛН, власть посылает оппозиции и всему обществу явные сигналы: очерченных границ не переступать и играть по строго установленным правилам. Куда не следует - не лезьте, с кем не надо - не группируйтесь, иначе - можно получить жесткий ответ. Кто не понял - тот поймет.
Александр Савенко