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Условный срок и штраф получил невельчанин за хранение пороха

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Приговором Невельского районного суда он признан виновным в совершении преступления - незаконное хранение взрывчатых веществ.

В суде установлено, что в марте 2012 года, мужчина, обнаружив на берегу озера Сорочинское в деревне Церковище Усвятского района две металлические банки с порохом и одну картонную коробку с порохом, перенес их к себе домой, где хранил в шкафу.

21 марта 2019 в ходе проведения сотрудниками полиции обыска его жилища обнаружены и изъяты две металлические банки с надписью «бездымный охотничий порох «Сокол»» с порохом массой 86 г и 167 г, и картонная коробка с надписью «порох дымный № 2» с порохом массой 281 г. Общая масса изъятого пороха составила 534 г.

Согласно заключению взрывотехнической экспертизы изъятые предметы являются взрывчатыми веществами, включенными в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.