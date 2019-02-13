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Минкультуры определило требования к содержанию животных в цирках и зоопарках

Минкультуры 4 июля опубликовало проект постановления с требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и содержанию зверей-актеров. В нем указали, что в цирках и зоопарках должны работать люди с высшим биологическим, ветеринарным или зоотехническим образованием, вольеры нужно предусмотреть такие, чтобы животные могли двигаться, а дрессировать зверей с помощью лишения еды или физических наказаний запрещено, сообщает «Парламентская газета».

Чтобы новые правила действительно помогали защитить животных и учитывали интересы отрасли, «золотую середину» нужно искать вместе с ветеринарами, представителями цирков и зоозащитниками, считают парламентарии.

По предложенным Минкультуры правилам все зоопарки, цирки, зоосады, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы в России должны начать работать с 1 января 2020 года. Они очень подробные — в документе продумали, какая допустима температура и влажность в вольерах или бассейнах, чем можно кормить животных, как их мыть, перевозить, дрессировать и так далее.

Пока это не окончательный вариант — до подписания в правительстве постановление должно пройти общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов. Но в числе еще нескольких подзаконных актов этот документ необходим, чтобы закон «Об ответственном обращении с животными» заработал в полную силу. Однако работа идет медленно, а по вопросам использования животных в культурно-зрелищных целях было много споров, еще когда закон только готовился к принятию, рассказала заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Много «подводных камней» и противоположных точек зрения. Одни считают, что животные в цирках, дельфинариях, зоопарках выполняют важную просветительскую функцию, другие считают, что над ними просто издеваются в неволе. Только эксперты могут найти «золотую середину» и прописать все детали», — считает вице-спикер.

По ее мнению, новую редакцию документа надо максимально широко обговорить с участием экспертов, зоозащитников, профессионального сообщества. «Нужно уйти от крайностей и найти взвешенные решения. Надеюсь, это будет сделано», — отметила Тимофеева.

Предварительные редакции требований к циркам и зоопаркам уже рассматривали в Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды вместе с ветеринарами, представителями цирковой отрасли и зоозащитниками.

Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов, в палате проводят предварительные чтения значимых актов, чтобы не допустить принятия сырых документов, которые приходится сразу же дорабатывать поправками.

«По этому постановлению тоже все должны работать во взаимодействии, чтобы максимально учесть интересы людей, отраслевых сообществ, и, безусловно, животных, которых должны этим документом защитить», — подчеркнул законодатель в комментарии.

По новым требованиям во всех организациях, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, должны каждый день оценивать состояние и здоровье животных и фиксировать результаты обхода в специальном журнале. В штат обязаны взять биологов, ветеринаров или зоотехников с высшим образованием.

По новым требованиям во всех организациях, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, должны каждый день оценивать состояние и здоровье животных и фиксировать результаты обхода в специальном журнале.

Размеры вольеров строго регламентировали. Так, в зоопарке белых медведей должны поселить на площади не меньше 15 квадратных метров с бассейном, а в цирке — не меньше девяти квадратов. Тигров и львов в зоопарке обязаны обеспечить как минимум 20-метровой площадью, а этих же хищников в цирке — вольером не меньше девяти квадратных метров на особь.

При этом оборудовать вольеры должны определенным образом. Для кошачьих надо обустроить укрытия, полки и положить древесное бревно, чтобы они могли лазать и точить когти. Для птиц предусмотреть места, где им будет удобно вить гнёзда.

Периодичность необходимых процедур тоже прописали. Слонам положены ежедневная чистка и ножные водные ванны с добавлением питьевой соды перед чисткой копыт. А при перевозке животных каждые четыре-пять часов надо будет останавливаться и проверять их самочувствие. Перевозить зверей разрешат только в вентилируемых авто, где температура не опускается меньше 16 градусов и не поднимается выше 25.

Побеспокоились и о безопасности посетителей. Например, у каждого вольера с опасными животными в зоопарке должны установить не только заграждение, но и «электропастух» — проволоку под напряжением, — чтобы препятствовать выходу зверя из клетки. А физический контакт посетителей в зоопарке с дикими животными запретили. В них не смогут устроить фотографирование с крокодильчиками и огромными питонам на плечах.

Дрессировать животных в цирках разрешат только такими методами, которые не навредят их здоровью и не вызовут состояние стресса. Чётко оговорено, что «допускается использование только методов положительного подкрепления (применение поощрения, но не наказания)».

То же самое касается дельфинариев — нельзя физически наказывать и не докармливать содержащихся в них морских обитателей, чтобы добиться послушания. Бассейн должен быть просторным — определённого размера в зависимости от размера дельфинов и никак не меньше семи метров в длину.

Владельцы дельфинариев обязаны принять на работу ветеринарного врача, специалиста по водоподготовке, тренера морских животных и рабочих по уходу за ними.

Плавание с дельфинами разрешено, но на одного дельфина должно приходиться не больше трёх человек, и обязательно присутствие тренера. В постановлении есть даже требования к тому, что должны рассказывать посетителям дельфинариев.

«Дикторские тексты, сопровождающие представление, должны тщательно редактироваться специалистами на предмет научной достоверности и носить выраженный эколого-воспитательный характер», — говорится в документе.