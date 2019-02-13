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Великолукские единороссы устроили праздник в детском саду

В День семьи, любви и верности на базе городского детского сада №8 в Великих Луках для детей дошкольного возраста и их родителей была организована праздничная программа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

На праздник пришли всеми любимые герои: Девочка Ромашка как символ праздника,Домовенок Кузя - хранитель домашнего очага, Веселый Карлсон ,Внучка Машенька и любимая, мудрая Бабушка.

В ходе праздничного мероприятия организаторы устроили флешмоб «Семейная зарядка», провели конкурс стихов о семье, конкурс «Родительские обязанности», вместе с папами и мамами отгадывали загадки и называли пословицы о семье, отвечали на вопросы викторины «Родные лица».

По итогам конкурсов всем участникам вручили сладкие подарки и ромашки, которые являются символом праздника семьи, любви и верности.

Со словами поздравлений выступила член депутатской фракции «Единой России» в Великолукской городской Думе Татьяна Ефимова. В своем выступлении она поблагодарила организаторов и участников праздника за активное участие и отметила, что День семьи, любви и верности возрождает традиции семейного воспитания, укрепляет семейные ценности, прививает детям терпение, доброту, любовь и уважение ко всем членам своей семьи.

Проведение мероприятия является важным напоминанием всем ее участникам, что семья - это самое дорогое для человека, что ее нужно беречь и хранить. Главной целью данного мероприятия являлось воспитание у детей ответственного отношения к семье, желание дарить любовь и заботу своим близким, понимание детьми доли осознанного собственного участия в создании теплых семейных отношений.