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Александр Котов: Соглашение между парламентами Псковской и Витебской области позволит искать новые варианты для развития бизнеса

17.07.2019 18:03|ПсковКомментариев: 0

Юридическим оформлением отношений, налаженным между двумя приграничными субъектами на протяжении многих лет, назвал спикер регионального парламента Александр Котов подписание соглашения между Псковским областным Собранием депутатов и Витебским областным Советом депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.


На фото (слева направо): председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев,
председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, 
сенатор от Псковской области Елена Бибикова

«Соглашение позволит нам более тесно работать, искать пути решения для того, чтобы развивать наши отношения не только в социальных, культурных связях, отношениях между нашими общественными организациями, некоммерческими объединениями, но и, самое главное, искать варианты для того, чтобы развивалась экономика и в Российской Федерации, в нашем регионе в частности, и в Республике Беларусь», - отметил Александр Котов.

Спикер подчеркнул, что для любого производства важны два определяющих условия. «Это сырье в самом широком понимании этого слова и, естественно, рынки сбыта. В рамках работы секции Форума, посвященной развитию сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России, как раз поднимаются эти вопросы - чтобы органы власти могли содействовать и на федеральном уровне, определяя рамочные условия такого взаимодействия, и на региональном, прописывая в соглашениях конкретику. Мы должны дать возможность нашим предпринимателям - в данном случае нас больше всего интересует малый и средний бизнес - для организации производства и рынка сбыта той продукции, которая потенциально может производиться», - пояснил Александр Котов.

При этом спикер регионального парламента обратил внимание, что одними законодательными органами эту задачу решить невозможно. «У нас есть только часть в этой общей задаче. Работают органы исполнительной власти и сотрудничают между собой, работают законодательные органы власти - в данном случае Псковское областное Собрание депутатов и Витебский областной Совет депутатов. Нам нужно создать условия, чтобы сотрудничали предприниматели с одной и с другой стороны, и думать над тем, как с помощью законов, которые мы принимаем, создавать привлекательные условия для развития предпринимательства и налаживания производства», - уточнил Александр Котов.

Спикер отметил, что в настоящее время между двумя государствами и в частности между Псковской областью и субъектами Беларуси налажен большой товарооборот, и его потенциал еще далеко не исчерпан. «Увеличение товарооборота повлечет за собой создание рабочих мест и поступления в бюджет, в чем мы сегодня так заинтересованы. Такие Форумы, как сегодняшний, помогают найти для этого новые точки соприкосновения», - добавил Александр Котов.

По словам председателя Собрания депутатов, подписание соглашения с витебскими коллегами поможет найти основу для более тесного сотрудничества между законодательными органами. «Мы будем подвигать к этому наши органы местного самоуправления и привлекать к обсуждению проблематики представителей предпринимательского сообщества, чтобы знать, каких действий они ждут от представителей органов власти, как регионального, так и федерального уровня», - резюмировал спикер.

Напомним, церемония подписания соглашения между Псковским областным Собранием депутатов и Витебским областным Советом депутатов состоялась 17 июля в рамках работы VI Форума регионов Беларуси и России. В период с 2010 года и по настоящее время органы государственной власти 54 субъектов Российской Федерации уже заключили соглашения с органами госвласти Республики Беларусь и ее административно-территориальными образованиями.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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