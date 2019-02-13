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Врачи предупредили об опасности популярных в России детокс-диет

Россиян призвали осторожнее относиться к современным детокс-диетам, поскольку зачастую они могут вредить здоровью. Об этом заявили врач-эндокринолог Вадим Крылов и нутрициолог Алексей Калинчев, передает Лента.ру со ссылкой на News.ru.

«Люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью. Многие очищающие программы предполагают обильное питье соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины», — отметил Крылов.

По мнению Калинчева, детокс-программы — не более чем маркетинг и обман потребителей. «Просто это своего рода тусовка для нуворишей, своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде», — заключил он.