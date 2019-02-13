Новости

5 неэффективных, но популярных лекарств назвали медики

Врачи назвали пять лекарств, которые, несмотря на свою неэффективность, пользуются большим спросом у потребителей. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на портал medikforum.

В число таких медикаментов вошли анальгин, бисептол, корвалол, валидол, левомицетин.

По имеющейся информации, анальгин имеет побочные эффекты различной тяжести. В США и европейских странах данный препарат уже запрещен. А к бисептолу многие болезнетворные микроорганизмы уже выработали иммунитет, поэтому чаще всего он не оказывает никакого действия.

Выяснилось, что корвалол не избавляет от сердечной боли, а валидол может действовать лишь как успокоительное. Оба препарата могут вызвать привыкание.

Специалисты также установили, что левомицетин является антибиотиком очень грубого действия, по сравнению с антибиотиками нового поколения, поэтому лучше выбрать более щадящий вариант.