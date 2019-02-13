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ГИБДД прогнозирует пробки до места проведения «Десантного взвода» в Пскове

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области информирует, что в связи с проведением в Пскове на полигоне «Завеличье» церемонии открытия международного армейского конкурса «Десантный взвод» ожидается значительное увеличение количества транспортных средств на автодорогах, ведущих к месту мероприятия. Как Псковской Ленте Новостей напомнили в пресс-службе ОМСУ Пскова, мероприятие состоится 3 августа.

«Для автомобилистов будет введено временное ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Генерала Маргелова. Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» организаторы мероприятия обустроят парковку вместимостью около 300 автомобилей», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Госавтоинспекции напоминают, что во избежание заторов и осложнения дорожной обстановки водители могут использовать альтернативные пути подъезда - по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через населенный пункт Тямша, далее следуя по дороге «Псков - Кислово - Палкино» в сторону Пскова.

В пресс-службе уточнили, что на церемонии открытия и закрытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове можно будет доехать на бесплатных шаттлах. Дополнительные автобусы будут курсировать 3 и 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, ул. Юбилейная, магазин «Маяк», ул. Маргелова, полигон «Завеличье». Интервал движения в среднем составит 10-15 минут, но может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Кроме того, к месту проведения армейских игр можно будет добраться на городском автобусе №19, маршрут которого будет продлен до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, следующими по маршруту «Псков - Палкино».