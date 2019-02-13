Новости

Минпросвещения проконтролировало строительство и ремонт детсадов и школ в Псковской области

В Псковской области с двухдневным рабочим визитом находится делегация Министерства просвещения. Цель посещения региона - контроль за ходом реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Представители Министерства вместе с председателем комитета по образованию Александром Седуновым провели ряд выездных совещаний и встреч, посвященных созданию новых ясельных мест в дошкольных учреждениях в Великих Луках, Пскове и Псковском районе.

В Великих Луках специалисты осмотрели два строящихся детских сада. Одно из учреждений дошкольного образования ясельного типа появится на улице Пескарева, 21/35. Детский сад площадью 870 кв метров расположится на первом этаже жилой девятиэтажки, но будет иметь отдельный вход и благоустроенную, в соответствии с требованиями, территорию. Ясли рассчитаны на 80 мест.

Второй детский сад, который осмотрела комиссия, строится на улице Первомайской, 23а. Это будет двухэтажное здание площадью 8 тыс 200 кв метров. Сад рассчитан на 8 групп, в которых будут заниматься 140 дошкольников.

Также представители Минпросвещения в Великих Луках проверили ход капитального ремонта в корпусе школы № 6. Работы на объекте проводятся в рамках программы модернизации школьной инфраструктуры. Посетили и площадку, расположенную на улице Заслонова, д. 66, где в 2020 году появится новая школа на 800 мест. На сегодняшний день ведется работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство.

В Пскове и Псковском районе члены комиссии посетили два детских сада - на улице Никольской и в деревне Портянниково Псковского района - оба на 120 мест. На объектах в соответствии с графиком завершаются строительные работы, активно идет отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Александр Седунов добавил, что в ближайшее время начнется строительство еще одного большого детсада в деревне Неелово Псковского района на 270 мест.

Также представители Минпросвещения побывали в городе Дно, где осмотрели строящийся новый корпус школы №50, в котором уже с 1 сентября этого года начнутся учебные занятия для 500 школьников.

По итогам рабочей поездки в комитете по образованию Псковской области было проведено совещание, на котором обсудили планы региона по участию в национальных проектах «Демография» и «Образование».

Напомним, благодаря системной и целенаправленной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром регион получит около 912 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография», а на нацпроект «Образование» - 732 млн рублей.