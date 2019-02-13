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Двух псковичей, находящихся в розыске, задержали росгвардейцы

16.08.2019 11:44|ПсковКомментариев: 0

В Пскове у дома на улице Пушкина сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержали двух граждан, находящихся в розыске, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на молодых людей, которые при виде стражей правопорядка попытались скрыться. Однако были остановлены росгвардейцами. При установлении их личностей выяснили, что 30 и 37-летние местные жители находятся в розыске по статье 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Гражданине были задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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