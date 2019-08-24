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На острове Залита появится воркаут-площадка, а в Толбице - новый причал

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 24 августа, посетил с рабочим визитом остров Залита. В первый раз глава региона был здесь с неофициальной поездкой в августе прошлого года, чтобы познакомиться с жизнью Талабского архипелага. По итогам поездки был сформирован ряд поручений, которые касались наиболее актуальных вопросов жизнедеятельности островов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в этот раз остров Залита глава региона посетил вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и депутатом Псковского областного Собрания Владимиром Яниковым. Михаил Ведерников прошел по острову, осмотрел места для сбора мусора, посетил инфраструктурные социальные объекты: школу и фельдшерско-акушерский пункт. Но большую часть времени он уделил общению с населением и обсуждению актуальных вопросов.

Островитяне отметили, что часть обозначенных ранее проблем в настоящее время решена. Так, закрыт вопрос по медицинскому обслуживанию - с этого года на Залита на постоянной основе работает фельдшер. Местные жители поблагодарили губернатора за специалиста, который, по их словам, оказался очень внимательным и компетентным. Посетив местный ФАП, глава региона осмотрел условия, в которых ведется прием пациентов, побеседовал с фельдшером Юлией Фадьковой. Она рассказала, что в этом году в ФАП поступило новое оборудование, и сейчас у нее есть все необходимое для первичного осмотра пациентов.

Еще одна проблема, которую удалось решить, касалась обеспечения пожарной безопасности. Раньше она стояла очень остро. Глава региона сообщил местным жителям, что при поддержке руководства МЧС России выделен пожарный автомобиль, который будет находиться на острове на постоянной основе. Кроме того, на Залита создана добровольная пожарная бригада.

В разговоре поднимался и вопрос транспортной доступности. Михаил Ведерников сообщил, что в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» в деревне Толбица Псковского района появится новый причал. Аукцион по поиску подрядчика уже запущен. Также по этому проекту будет закуплен еще один катер для комфортной доставки жителей и гостей на острова.

Серьезные сдвиги и в решении «мусорного» вопроса. По поручению губернатора, региональный оператор оборудовал площадки и установил специализированные контейнеры. Сейчас вывоз мусора производится ежемесячно и график корректируется в зависимости от потребности. Жители пожаловались на большие счета за вывоз мусора, которые они получили не так давно. Представитель регионального оператора пояснил, что это были квитанции с начала года, и в дальнейшем они будут поступать в адрес жителей ежемесячно. Михаил Ведерников поручил регоператору еще раз проверить правильность начисления платежей и при необходимости их скорректировать.

Особое внимание в разговоре с островитянами было уделено вопросам благоустройства. Михаил Ведерников поручил подключиться к решению этой задачи главному архитектору Псковской области Евгению Шапкину и вместе с жителями продумать возможные решения по организации пространства. Кроме того, по решению губернатора, на Залита будет установлена воркаут-площадка.

Также на встрече поднимался вопрос создания территориального общественного самоуправления (ТОС). Михаил Ведерников обратил внимание, что создание ТОС даст дополнительные возможности для привлечения финансирования в населенный пункт, в том числе за счет получения грантов. Инициативная группа жителей Залита сообщила, что процесс создания ТОС находится в активной фазе, необходимые документы почти собраны. Планируется, что вопрос регистрации ТОС будет вынесен на сентябрьскую сессию районного Собрания депутатов.

Губернатор пообещал, что после этого он вернется на Залита, чтобы снова встретиться с жителями и обсудить совместный поэтапный план развития острова

«У нас мечта - сделать здесь свою «Юрмалу», - поделилась мыслями одна из жительниц острова. «У вас есть для этого все возможности», - отметил Михаил Ведерников.

В ходе посещения острова Залита глава региона вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном посетил храм Николая Чудотворца, а также возложил цветы к могиле старца Николая Гурьянова, почтив его память. Сегодня православные отмечают день память протоиерея Николая Гурьянова, поэтому на острове было особенно многолюдно, сюда приехали паломники из многих регионов России. На месте захоронения старца Тихон отслужил заупокойную литию.

Также губернатор и митропролит возложили цветы к подножию памятника Неизвестному солдату на воинском захоронении. Несмотря на то, что братское захоронение было отремонтировано только в прошлом году, на памятнике появились трещины на штукатурке. В связи с этим губернатор дал поручение провести восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств, а также заменить плиты с именами героев и провести общее благоустройство прилегающей к памятнику территории.